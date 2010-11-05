В аеропорту «Харків» з'являться телетрапи

Харків. 5 листопада. УНІАН. У Міжнародному аеропорту «Харків», оператором реконструкції якого є група DCH Олександра ЯРОСЛАВСЬКОГО, у новому терміналі буде встановлено три телескопічні трапи.

Про це повідомляє avianews.com з посиланням на представника аеропорту.

Закупівлю і установку відповідного устаткування планується здійснити до кінця 2011 року.

Телескопічні трапи дозволять пасажирам потрапляти в літак, не виходячи на вулицю, безпосередньо з галереї вильоту.

На даний час телескопічними трапами в Україні оснащений лише термінал B в Борисполі. В рамках підготовки аеропортів країни до проведення Євро-2012 нові термінали з телетрапи з`являться в Харкові, Львові, Донецьку і Борисполі.

Як повідомляв УНІАН, у 2010 році група DCH завершила спорудження нового терміналу Міжнародного аеропорту «Харків», розпочала будівництво тимчасового.

Довідка УНІАН. Міжнародний аеропорт «Харків - один з найважливіших об`єктів, що реконструюється до Євро-2012. Проект стартував після того, як 1 квітня 2008 р. компанія «Нью Системс АМ» (група DCH, президент - український бізнесмен, генеральний інвестор і координатор підготовки Харкова до Євро-2012 Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ) виграла конкурс на оренду цілісного майнового комплексу харківського аеропорту.

Проект реконструкції включає будівництво нового, а також тимчасового терміналів, реконструкцію старого (історичного), будівництво нової злітно-посадкової смуги і капітальний ремонт перону, впорядкування привокзальної площі. Після завершення реконструкції аеропорт здатний приймати різні повітряні судна, в тому числі типу Airbus A-320 і Boeing B-737.

Група DCH з 2007 р. реалізує Комплексну програму підготовки Харкова до Євро-2012. Програма включає реконструкцію ряду об`єктів спортивної інфраструктури міста (включаючи стадіон «Металіст») і Міжнародного аеропорту «Харків». Загальна сума інвестицій О.ЯРОСЛАВСЬКОГО в підготовку Харкова до Євро-2012 станом на кінець першого півріччя 2010 р. перевищила 2 млрд. грн.