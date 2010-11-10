Південна залізниця відправила 250-тонний зверхнегабаритний вантаж

Харків. 10 листопада. УНІАН. Зі станції «Індустріальна» Південної залізниці вирушив до Казахстану черговий зверхнегабаритний вантаж - турбогенератор, виготовлений на Держпідприємстві «Завод «Електроважмаш».

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Південної залізниці.

Для транспортування турбогенератора на станцію Аксу в Казахстані знову задіяний спеціальний поїзд, що включає єдину в СНД 20-вісну залізничну платформу, на якій розміщений 250-тонний турбогенератор. Цей потяг, що використовувався у вересні цього року для перевезення турбогенератора для Новочеркаської ГРЕС (Російська Федерація), знову повернувся під завантаження до Харкова і вирушив до Казахстану за спеціальним маршрутом і графіком, який розроблявся відповідними структурними підрозділами Південної залізниці.