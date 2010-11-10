Урочиста церемонія відкриття окружної дороги переноситься

Харків. 10 листопада. УНІАН. Урочиста церемонія відкриття Харківської окружної дороги за участю віце-прем’єр-міністра України Андрія КЛЮЄВА переноситься на п’ятницю, 12 листопада.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації.

Як повідомляв УНІАН, урочиста церемонія відкриття окружної дороги в Харкові за участю віце-прем’єр-міністра була запланована на четвер, 11 листопада.

Довідка УНІАН. Генеральний підрядник реконструкції дороги - ДП «Харківський облавтодор» ВАТ «ГАК «Автомобільні дороги України». Субпідрядники – «Альтком» (Донецьк), трест «Дніпродорбуд» і ВАТ «ДРСУ-33» (Харківська область).

У ході капітального ремонту дороги було облаштовано сім додаткових смуг на підйом загальною протяжністю 7 км, реконструйовані мости через річки Лопань і Харків.

Дорога повністю відкрита для руху з 27 жовтня.