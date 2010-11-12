До майдану у Харкові приєднаються афганці і козаки

Харків. 12 листопада. УНІАН. До акції протесту проти визнання виборів мера Харкова сьогодні приєднаються представники афганських громадських організацій, козаки та робітники одного з харківських підприємств.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив заступник керівника Харківського обласного штабу ВО «Батьківщина», житель наметового містечка Іван ВАРЧЕНКО.

За словами І.ВАРЧЕНКА, сьогоднішній день у наметовому містечку пройде під девізом «Музика за чесні вибори». Сьогодні тут будуть виступати харківські духові оркестри, полтавські та харківські гурти, ввечері о 17.00 планується концерт, а після концерту в самому наметовому містечку власні пісні та пісні класиків виконуватимуть барди.

І.ВАРЧЕНКО зазначив, що ввечері жителів наметового містечка підтримуватимуть мотоциклісти, які приїдуть на майдан Свободи.

Він зауважив, що протестанти не збираються розходитися й продовжать відстоювати свій вибір. Так, завтрашній день пройде під девізом «Художники за чесні вибори», й до протестантів приєднаються художники.

І.ВАРЧЕНКО наголосив, що міліція «професійно виконує свої обов’язки» й це допомагає уникнути можливі провокації.

Сьогодні вночі в наметовому містечку на площі Свободи у Харкові ночувало близько 15 осіб, а кількість наметів збільшилася до 20.

Учасники акції продовжують збирати підписи харків’ян під вимогою проведення перевиборів у Харкові. За словами І.ВАРЧЕНКА, на сьогодні вже зібрано понад 8 тис. підписів. Завтра лист із підписами під вимогою буде відправлено Президентові України Віктору ЯНУКОВИЧУ.

Як передавав УНІАН, у вівторок, 9 листопада, у Харкові розпочалася безстрокова акція протесту проти визнання результатів виборів Харківського міського голови. 10 листопада зранку на площі Свободи з’явилися перші 6 наметів.

Згідно з оприлюдненим протоколом, перемогу на виборах мера Харкова здобув кандидат від Партії регіонів Геннадій КЕРНЕС, за якого проголосували 130 тис. 352 виборців. Кандидат від опозиційної партії «Батьківщина» Арсен АВАКОВ набрав 127 тис. 608 голосів.

А.АВАКОВ заявив про фальсифікації та наголосив, що готовий боротися за голоси, віддані за нього на виборах мера Харкова.

На знімку: акція протесту у Харкові (архів).

Фото Андрія КРАВЧЕНКА