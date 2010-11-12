У Києві до кінця року відкриють три нові станції метро – Клюєв

Харків. 12 листопада. УНІАН. У Києві до кінця 2010 року будуть відкриті три нові станції метрополітену.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в Харкові заявив перший віце-прем’єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ, відповідаючи на запитання журналістів про хід підготовки транспортної інфраструктури України до Євро-2012.

А.КЛЮЄВ підкреслив, що сьогодні фінансування будівництва метрополітену відбувається в усіх містах України, де є цей вид міського транспорту.

«У Києві до кінця цього року будуть відкриті три станції метро, подібна ситуація зараз буде і в Харкові, зараз відкривається станція метро. Ми фінансуємо метро в Дніпропетровську, будівництво метро в Донецьку», - сказав А.КЛЮЄВ.

«У нас лозунг такий, чим більше країна будує, тим вона ефективніше працює, тим краще живе народ», - підкреслив А.КЛЮЄВ.

Як передавав УНІАН, сьогодні А.КЛЮЄВ відкрив Харківську окружну дорогу, відремонтовану в рамках підготовки країни до Євро-2012.

Довідка УНІАН. Генеральний підрядник реконструкції дороги - ДП «Харківський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України». Субпідрядники – «Альтком» (Донецьк), трест «Дніпродорбуд» і ВАТ «ДРБУ-33» (Харківська область).

Під час капітального ремонту дороги було облаштовано сім додаткових смуг на підйом загальною протяжністю 7 кілометрів, реконструйовано мости через річки Лопань і Харків.

Дорога повністю відкрита для руху з 27 жовтня.