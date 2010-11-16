Вищий адмінсуд також відфутболив Авакова

Харків. 16 листопада. УНІАН. Вищий адміністративний суд України не задовольнив апеляційну скаргу кандидату в мери Харкові від партії «Батьківщини» Арсена АВАКОВА щодо визнання протиправною бездіяльність Центральної виборчої комісії.

Про це стало відомо кореспонденту УНІАН із власних джерел.

Як повідомляв УНІАН, раніше у своєму позові до Київського апеляційного адміністративного суду А.АВАКОВ вимагав визнати протиправною бездіяльність ЦВК щодо нерозгляду раніше поданої ним скарги на бездіяльність Харківської міської територіальної виборчої комісії. Ця комісія, як стверджував А.АВАКОВ, неналежно організувала процес виборів мера Харкова в частині пакування і транспортування бюлетенів, а також складення протоколів.