У вівторок в Ізюмі не працювали ринки

Харків. 16 листопада. УНІАН. Сьогодні в Ізюмі на Харківщині не працювали ринки.

Як повідомили кореспонденту УНІАН з місця подій, представники малого бізнесу таким чином протестували проти ухвалення в Україні нового Податкового кодексу.

В середині дня в Ізюмі пройшов мітинг, у якому взяли участь близько 1 тисячі місцевих підприємців. Його учасники ухвалили резолюцію щодо неприйняття Податкового кодексу і скасування платежів до Пенсійного фонду.

Значна частина учасників акції увійшли до зали засідань Ізюмської міської ради і вимагали скликання позачергової сесії міськради, аби депутати направили на адресу Президента Віктора ЯНУКОВИЧА, Верховної ради та Кабінету міністрів України звернення на підтримку резолюції мітингу.

Міський голова Олександр БОЖКОВ пообіцяв розглянути це питання на черговій сесії міськради, повідомив співрозмовник агентства.