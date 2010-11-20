Суд зажадав згорнути у Харкові «майдан»

Харків. 20 листопада. УНІАН. Харківський окружний адміністративний суд виніс рішення, згідно з яким наметове містечко на площі Свободи має бути згорнуте сьогодні, 20 листопада.

Як повідомив кореспонденту УНІАН комендант наметового містечка, відповідач у судовому процесі Дмитро ПИЛИПЕЦЬ, відповідне рішення суду було оголошене вчора близько 23.00.

Активіст пояснив, що через нечітке формулювання позовних вимог представниками Харківської міської ради, суд задовольнив позов частково.

«Позовні вимоги міської ради задоволені частково, нам заборонено подальше проведення акції з 20 листопада. Були позовні вимоги проти мене, як організатора акції, що я маю з 20 листопада припинити акцію, а також стосовно інших учасників акції, що вони теж мають звернути намети. Суд вирішив у зв’язку з тим, що нечітке формулювання, хто такі інші учасники акції, немає прізвищ, немає нічого, тому в цій частині відмовив у задоволенні позову», - пояснив Д.ПИЛИПЕЦЬ.

Він підкреслив, що рішення Харківського окружного адміністративного суду стосується виключно наметового містечка на майдані Свободи.

«Суд заборонив конкретно цю акцію. Суд виніс рішення заборонити проведення акції з 20 листопада», - сказав Д.ПИЛИПЕЦЬ.

На думку Д.ПИЛИПЦЯ, рішення суду є неаргументованим та має велику кількість «ляпсусів».

«У аргументації суду були ляпсуси, наприклад, що ми заважаємо руху громадського транспорту по вулиці Тринклера, яка знаходиться хвилин 10 ходи від майдану Свободи, або що ми заважаємо Євро-2012. Ляпсусів було достатньо, смішних. Ми вважаємо, що воно (рішення – УНІАН) було неаргументованим», - наголосив комендант наметового містечка.

Д.ПИЛИПЕЦЬ підкреслив, що учасники акції добровільно виконають постанову суду, але неодмінно оскаржуватимуть рішення суду першої інстанції в Харківському адміністративному апеляційному суді, для чого сьогодні подадуть відповідну скаргу.

«Сьогодні будемо подавати апеляцію, але у зв’язку з тим, що рішення суду має бути виконане негайно, ми як законослухняні громадяни, звичайно, маємо підкорятися суду, яким би він не був», - сказав Д.ПИЛИПЕЦЬ.

Активіст зауважив, що акція буде продовжена, якщо рішення суду першої інстанції вдасться оскаржити, однак висловив серйозні сумніви стосовно об’єктивності апеляційного суду.

«Якщо рішення буде оскаржене, якщо суд винесе рішення на нашу користь, звичайно ми продовжимо акцію, але я особисто в це не дуже вірю, тому що рішення судів зараз є максимально упередженими і необ’єктивними», - сказав Д.ПИЛИПЕЦЬ.

«Майдан закінчився, але дух майдану залишився!», - підсумував із сумом комендант наметового містечка на площі Свободи в Харкові.

Як повідомляв УНІАН, 9 листопада у Харкові розпочалася безстрокова акція протесту проти визнання результатів виборів Харківського міського голови. 10 листопада зранку на площі Свободи з’явилися перші 6 наметів.

15 листопада погоджувальна комісія у міській раді рекомендувала згорнути наметове містечко на площі Свободи у зв’язку з підготовкою до святкування Нового року. Мітингувальники ухвалили колегіальне рішення продовжувати акцію.

Зважаючи на це Харківська міська рада 18 листопада звернулася до суду з вимогою винести рішення щодо можливості проходження громадських акцій на площі Свободи на період підготовки та проведення новорічних свят.

Згідно з оприлюдненим протоколом Харківської міської виборчої комісії, перемогу на виборах мера Харкова здобув кандидат від Партії регіонів Геннадій КЕРНЕС, за якого проголосували 130 тис. 352 виборців (30,09% голосів). Кандидат від опозиційної партії «Батьківщина» Арсен АВАКОВ набрав 127 тис. 608 голосів (29,46%). Різниця між кандидатами становить 0,63%.