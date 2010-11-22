Пасажирський потяг Харків – Івано-Франківськ врізався в КамАЗ

Харків. 22 листопада. УНІАН. У Козятинському районі Вінницької області сьогодні сталося зіткнення КамАЗу та пасажирського потягу «Харків – Івано-Франківськ».

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у центрі пропаганди Головного управління МНС України у Вінницькій області.

Трагедія сталася вдень 22-го листопада на переїзді «Кордишівка-Голендри», йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, КамАЗ виїхав на залізничне полотно. Не встигнувши перетнути колію, вантажний автомобіль був протаранений локомотивом пасажирського потягу «Харків – Івано-Франківськ».

На місці пригоди працює мобільно-оперативна група ГУ МНС України у Вінницькій області. Деталі надзвичайної події з’ясовуються.