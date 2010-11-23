Населення Харківщини скоротилося на 12 тисяч осіб

Харків. 22 листопада. УНІАН. Чисельність населення Харківської області за січень –вересень 2010 року зменшилася на 12157 осіб.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на Головне управління статистики ОДА, індекс скорочення населення області становить 5,9 осіб на 1000 осіб населення.

Зміна чисельності населення відбулася за рахунок природного скорочення на 12275 осіб та міграційного приросту на 118 осіб.

Довідка УНІАН. Чисельність наявного населення Харківської області на 1 жовтня 2010 року становила 2756,9 тис. осіб, в тому числі міського 2205,8 тис. осіб та сільського 551,1 тис. осіб. У Харкові проживає 1,44 млн. осіб.

Як повідомляв УНІАН, за даними Міністерств юстиції України, в Україні зросла народжуваність у всіх регіонах, окрім Харківської та Дніпропетровської областей.