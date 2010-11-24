У Харкові пікетували проти Кернеса і Податкового кодексу

Харків. 24 листопада. УНІАН. Сьогодні у Харкові кількасот осіб провели пікетування першої сесії Харківської міськради нового скликання.

Як передає кореспондент УНІАН, учасники акції вимагали не залишати без уваги фальсифікації, які, на їхню думку, відбулися під час виборів до місцевих рад 31 жовтня.

Активісти тримали в руках плакати з написами «Городу нужен честный мер!», «Антинародну кримінальну владу – геть!» і заявляли, що вони «не визнають цю владу і цього мера».

Значну частину протестувальників становили місцеві підприємці, які звернулися до своїх обранців підтримати їхні вимоги накласти вето Президента на новий Податковий кодекс.

Народні депутати України від Партії регіонів, які були присутні на сесії міськради, не вийшли до своїх виборців, які зверталися за їхньої підтримкою.

Відповідаючи на заклик опозиції звернути увагу на вимоги харківських підприємців, Геннадій КЕРНЕС, який сьогодні склав присягу Харківського міського голови, зазначив, що питання Податкового кодексу відноситься до компетенції центральних органів влади, а відтак на сесії міської ради воно не розглядатиметься.