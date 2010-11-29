Міліцію Харкова очолив Фоменко

Харків. 29 листопада. УНІАН. Начальником Харківського міського управління міліції Головного управління МВС України в Харківській області призначено полковника міліції Миколу ФОМЕНКА.

Як повідомила кореспонденту УНІАН керівник Центру зв’язків із громадськістю ГУ МВС України в Харківській області Лариса ВОЛКОВА, відповідні документи про призначення його на посаду вже підписані.

Л.ВОЛКОВА зазначила, що найближчим часом відбудеться представлення М.ФОМЕНКА колективу міського управління міліції.

Як повідомляв УНІАН, 7 листопада попередній начальник харківської міліції Олександр БАРАННИК подав у відставку. За словами Л.ВОЛКОВОЇ, він написав заяву з проханням про звільнення за власним бажанням у зв’язку з віком. Документи щодо звільнення О.БАРАННИКА перебувають у Міністерстві внутрішніх справ, очікується, що вони будуть підписані вже найближчим часом. До остаточного вирішення кадрового питання, додала вона, виконувати обов`язки начальника міської міліції може його перший заступник Ігор БОЛЮХ.

Довідка УНІАН. О.БАРАННИК перебував на посаді начальника харківської міської міліції з жовтня 2009 року. У Харківській міськраді 5-го скликання О.БАРАННИК був членом фракції «Русько-українського союзу «Русь».