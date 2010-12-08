Металіст не зміг вилетіти до Відня

Харків. 8 грудня. УНІАН. Літак із футбольним клубом «Металіст» на борту через несприятливі погодні умови не зміг вилетіти з Міжнародного аеропорту «Харків» до Відня.

Як повідомив кореспонденту УНІАН прес-аташе ФК «Металіст» Максим СУКАЧОВ, «у зв’язку з погодними умовами» команда не вилетіла до Відня, звідки мала діставатися до голландського Ейндховена.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні в Харкові протягом дня був сильний туман.

За інформацією довідкової служби Міжнародного аеропорту «Харків», на цей час аеропорт працює у звичному режимі, відпускає та приймає усі рейси.

Нагадаємо, ФК «Металіст» 16 грудня має грати на виїзді матч Ліги Європи з футбольним клубом «ПСВ» (Ейндховен, Голландія).