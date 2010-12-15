Делегати Конгресу ФФУ вказують Суркісу на закони

Харків. 15 грудня. УНІАН Делегати XII Конгресу Федерації футболу України вимагають внести до порядку денного питання про недовіру президентові ФФУ Григорію СУРКІСУ, посилаючись на законодавство і нормативно-правові акти.

Так, Олександр ЗАЦ, віце-президент Федерації футболу Донецької області, звернув увагу присутніх на Закон України «про громадські організації, який дозволяє усно вносити питання до порядку денного.

В той же час керівник Кіровоградської обласної федерації футболу, голова Кіровоградської облдержадміністрації Сергій ЛАРІН відзначив, що Конгрес є найвищим органом управління, який може вносити будь-які зміни до порядку денного і статут організації.