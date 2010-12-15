Дорогу Харків - Старий Салтів буде реконструйовано

Харків. 15 грудня. УНІАН. Наступного року буде реконструйований автошлях Харків - Старий Салтів.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, про це 15 грудня під час робочої наради з питання ремонту окружної дороги поінформував голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН.

«2011 року ми будемо робити дорогу на Старий Салтів - більш широку, зручну і безпечну. Її треба буде розширити, щоб люди могли там спокійно проїжджати», - сказав М.ДОБКІН.

Також він підкреслив, що у випадках, де з`єднуються обласні та міські дороги, всі роботи з реконструкції та можливого розширення доріг будуть узгоджуватися між містом та областю.