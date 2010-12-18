Харківщина і Татарстан підписали угоду про співпрацю

Харків. 18 грудня. УНІАН. Харківська облдержадміністрація та уряд Республіки Татарстан Російської Федерації підписали угоду про торговельно-економічне, науково-технічне, соціальне і культурне співробітництво.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі ОДА, угода була підписана в ході робочого візиту 16 – 17 грудня делегації Харківської області до Татарстану в рамках зустрічі голови Харківської облдержадміністрації Михайла ДОБКІНА з президентом республіки Рустамом МІННІХАНОВИМ.

Згідно з документом, сторони розвиватимуть торговельно-економічне співробітництво в сфері поставок найважливіших видів продукції виробничо-технічного призначення, а також продукції розташованих на території Татарстану та Харківської області підприємств у галузі авіаційної промисловості, суднобудування, будівництва житлових, промислових та технічних об`єктів. Сторони також домовилися про поглиблення співробітництва в галузі освіти, охорони здоров`я, літератури, друку, кіно, туризму, спорту та інших галузях.

Як відзначив М. ДОБКІН, підписання угоди дасть можливість наповнити реальним змістом ті взаємини, які вибудовуються між двома регіонами: «Незважаючи на відстань, яка нас розділяє, ми маємо багато спільних рис: і Харків, і Казань є освітніми столицями своїх регіонів - наші університети засновані практично в один час, і ми зможемо здійснювати двосторонній обмін студентами», - сказав М.ДОБКІН.

Також, додав він, «ми обов’язково будемо обмінюватися нашими творчими колективами і досвідом проведення великих спортивних форумів, тому що Харків прийматиме Чемпіонат Європи з футболу 2012 року, а Казань – Універсіаду-2013 та ігри Чемпіонату світу з футболу 2018 року».

За інформацією офіційного сайту уряду Татарстану, 17 грудня члени харківської делегації відвідали технопарк у сфері високих технологій «ІТ-парк», ознайомилися з промисловим потенціалом Республіки Татарстан, а також з тим, як триває в республіці підготовка до літньої Універсіади 2013 р. Гості також побували на ВАТ «Казанський вертолітний завод».

Р.МІННІХАНОВ відзначив, що сьогодні важливо розширювати контакти Росії та України не лише на вищому рівні, але й на рівні регіонів двох країн. За його словами, відносини Росії та України вийшли на новий рівень після зміни влади в Україні. Харківська область - один з економічно могутніх регіонів України, сказав Р.МІННІХАНОВ, і необхідно налагодити контакти в багатьох галузях.

Сторони, повідомляє сайт, домовилися про співпрацю та обмін досвідом у таких галузях, як освіта, авіабудування, розвиток агропромислового комплексу (зокрема, тваринництво, переробна промисловість тощо).

М.ДОБКІН запросив Р.МІННІХАНОВА відвідати Харків для детальнішого знайомства з промисловим потенціалом і підприємствами, розташованими на території Харківської області.

Коментуючи підписання угоди про співпрацю, М.ДОБКІН висловив упевненість в тому, що обидві сторони докладуть всіх зусиль для того, «щоб наповнити її практичним змістом».

У свою чергу, Р.МІННІХАНОВ повідомив журналістів, що співпраця здійснюватиметься з цілого спектру напрямів. Це, передусім, сфера освіти і науки, обмін досвідом у галузі сільського господарства, а також в створенні умов для розвитку малого і середнього бізнесу. За словами Р.МІННІХАНОВА, Татарстану і Харківській області важливий досвід один одного в організації діяльності органів державної влади та управління.