Уряд виручить Харків з морокою на «Міськелектротрансі» - Колесников

Харків. 21 грудня. УНІАН. Уряд виділить кошти для погашення заборгованості із зарплати перед працівниками харківського КП «Міськелектротранс».

Як передає кореспондент УНІАН, про це у Харкові журналістам заявив віце-прем’єр-міністр, міністр інфраструктури Борис КОЛЕСНИКОВ, коментуючи ситуацію на КП «Міськелектротранс», працівники якого 20 грудня оголосили страйк з вимогою виплати зарплати.

Б.КОЛЕСНИКОВ закликав місцеву владу більш уважно ставитися до міських пасажирських перевезень.

«Взагалі, це нонсенс для мільйонника, і центральний уряд, звичайно, втрутиться й виділить гроші як допомогу Харківському міськвиконкому, але потрібно більш відповідально ставитися до перевезень», - сказав Б.КОЛЕСНИКОВ.

Віце-прем’єр зауважив, що у ситуації, яка склалася, «електротранс» несе всі затрати на перевезення пільгових категорій та отримує всі збитки», а «хтось на цьому ринку отримує гроші».

Б.КОЛЕСНИКОВ наголосив, що для вирішення проблеми «кращі маршрути з кращім рухомим складом повинні продаватися на конкурсі». «І всі повинні бути у рівних умовах», - підкреслив він.

Як повідомляв УНІАН, 20 грудня у Харкові повністю не вийшли на маршрути тролейбуси і трамваї. Відбувся попереджувальний страйк колективу комунального підприємства «Міськелектротранс» з метою добитися виплати зарплат.

Як повідомили на мітингу в понеділок страйкарі, загальний борг з виплати зарплат працівникам «Міськеелктротрансу», які не отримують їх з кінця літа 2010 р. становить понад 20 млн. грн.