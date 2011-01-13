В січні Україну чекає потоп і дві хвилі похолодання

Харків. 13 січня. УНІАН. В останні дні зима балує українців незвично теплою погодою. Але скоро неждана відлига закінчиться. «За місяць буде дві хвилі похолодання. Перша з 15 по 17 січня. Про це пише газета «Сегодня».

Особливо це відчують жителі північних і центральних областей. Тут вдень очікується 5-10 нижче нуля, вночі до -15 морозу, а на північному сході країни до -25. У південних і західних регіонах країни буде тепліше на 5-6 градусів. По всій країні пройдуть снігопади, - розповів начальник Укргідрометцентру Микола Кульбіда. - З 18 до 20-го січня трохи потеплішає, але всього на декілька градусів. Як і годиться, на Водохреща будуть морози. У столиці вдень на свято очікується всього -1. Але вранці - -4-6, отже для «моржів» буде шикарна погода для пірнання в ополонку».

З 21 по 23 січня, за словами Кульбіди, до України прийде друга хвиля похолодання. У більшості регіонів буде 10-15 морозу. Після 24 січня температура підніметься на п`ять градусів.

А ось останній місяць зими, лютий, за словами Кульбіди, буде набагато холодніший, правда, не береться прогнозувати, якої саме сили чекати морозів.

А ось за даними сайту прогнозів погоди gismeteo.ua, українцям у січні не варто боятися похолодання. На заході (крім Карпат) практично до кінця місяця вони пророкують плюсову температуру з дощем (тільки вночі з 20 січня - мінус 4-8). У столиці трохи похолодає 16-го (до -1), але на Водохреща обіцяють тепло (+1-0), потім все ж таки прийдуть морози (вночі до -12, вдень до -5).

Через теплу погоду, яка встановилася в останні дні, екологи говорять про небезпеку підтоплень на Заході України. «15-16 січня затоплень варто чекати жителям двох районів - це Сокальський Львівської області і Ратневський район Волині. Але це буде невеликий паводок», - стверджує начальник відділу гідропрогнозів Гідрометцентру Вікторія Бойко.

До Євро-2012 українські синоптики почнуть моніторити погоду за допомогою сучасніших радіолокаторів. Вони відстежуватимуть зміни погоди кожну годину, тоді як діючі, які залишилися ще з часів СРСР, - лише кожні 3 години. «Планують придбати таких локаторів декілька штук, хоча для України потрібно не менше 10. Коштує таке устаткування 1,5-2 млн. євро. Купувати будуть різні відомства - МНС, Державіація і місцеві бюджети Львівської і Донецької областей, які самі виявили бажання купити устаткування», - говорить Микола Кульбіда. Поки локатор єврозразка є тільки в Борисполі.