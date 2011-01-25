Союз азербайджанців світу висловив співчуття Медведєву

Харьков. 25 января. УНИАН. Союз Азербайджанцев Мира выразил соболезнование президенту России Дмитрию МЕДВЕДЕВУ в связи с трагедией в аэропорту «Домодедово».

Об этом сообщил УНИАН председатель Союаза Азербайджанцев Мира, Маршал Казацтва, Герой казацкого народа Украины Миршахин ИСМАИЛОВ.

«Глубоко потрясены известием о многочисленных человеческих жертвах в результате террористического акта в аэропорту «Домодедово». Мы решительно осуждаем терроризм во всех его формах и проявлениях. От имени Союза азербайджанцев мира, Международной казацькой Академии и от себя лично выражаю искренние соболезнования Вам, родным и близким погибших, всему народу России. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим», - говорится в соболезновании.