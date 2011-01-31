На Харківщині в 2010 р. знято з реалізації 183 т продуктів харчування

Харків. 31 січня. УНІАН. У Харківській області за 2010 рік санепідемстанція зняла з реалізації 183 тонни недоброякісних та небезпечних продуктів харчування.

Про це повідомляє сайт Харківської обласної санітарно-епідеміологічної станції.

В цілому торік СЕС Харківської області провела понад 16 тис. обстежень об’єктів підвищеного епідризику, зареєструвавши порушення вимог у 7347 обстеженнях (45,9% від загальної кількості).

Із 8714 обстежених об’єктів харчової промисловості, громадського харчування, торгівлі порушення санітарних норм виявлені на 5143 (59%) об’єктах.

На порушників санітарного законодавства накладено 7405 штрафів на суму майже 1 млн. грн. 30 матеріалів перевірок передані до органів прокуратури.

За реалізацію недоброякісної продукції застосовано 1468 фінансових санкцій на суму 126,8 тис. грн.