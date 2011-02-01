Туристичному Харкову потрібен інвестор

Харків. 1 лютого. УНІАН. Для того щоб зробити Харків привабливим для туристів, потрібен інвестор, який буде вкладати в цю справу гроші.

Про це сказав зазначив у ході традиційної зустрічі з представниками ЗМІ «Чай з губернатором» голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН, повідомляє сайт ХОДА.

Харків надто молоде місто, щоб залучати любителів старовини, але достатній інтерес для туристів може являти радянський період історії регіону.

«Ми перебуваємо у постійному пошуку всього того, що може приваблювати туристів. Безсумнівно, у нас є що подивитися, і це пов`язане з радянським періодом. Ми були столицею, тут був перший уряд України, і якщо ми створимо відповідну інфраструктуру, ми маємо можливість при хороших інвестиціях зробити те, що буде туристичною родзинкою нашого регіону. Ця робота вже триває: стара будівля аеропорту реконструюється в радянському стилі, крім того, в центрі є два непогані гуртожитки, які можна розселити і зробити там готель у радянському стилі», - сказав М.ДОБКІН.

За словами М.ДОБКІНА, інтерес для туристів можуть являти будівлі в стилі конструктивізму, а також спортивні споруди Харкова. Тим не менше, для того, щоб зробити Харків по-справжньому привабливим для іноземців, потрібні серйозні інвестиції.

«Головне - знайти правильну ідею, звичайно, але ми за рахунок муніципальних грошей цього не зробимо, тут потрібен серйозний інвестор, який буде вкладати гроші в цю справу», - зазначив М.ДОБКІН.