Міліція відібрала в мешканця Чугуївського району 0,5 кг тротилу
10:20, 14 лютого 2011Харьків
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Операція «Зброя-вибухівка»
Харків. 14 лютого. УНІАН. У 40-річного мешканця Харківської області вилучили 500 грамів тротилу.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі в’язів з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, тротил був вилучений працівниками Управління карного розшуку в ході проведення операції «Зброя-вибухівка» в селі Пісочин (передмістя Харкова) в мешканця села Коробочкине Чугуївського району, 1971 року народження.
Вилучене направлено на дослідження, місце та мета придбання встановлюються, повідомили в ЦЗГ.
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