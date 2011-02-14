Міліція відібрала в мешканця Чугуївського району 0,5 кг тротилу

Харків. 14 лютого. УНІАН. У 40-річного мешканця Харківської області вилучили 500 грамів тротилу.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі в’язів з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, тротил був вилучений працівниками Управління карного розшуку в ході проведення операції «Зброя-вибухівка» в селі Пісочин (передмістя Харкова) в мешканця села Коробочкине Чугуївського району, 1971 року народження.

Вилучене направлено на дослідження, місце та мета придбання встановлюються, повідомили в ЦЗГ.