«Свобода» планує пікетувати візит Януковича до Харкова

Харків. 14 лютого. УНІАН. У вівторок, 15 лютого, Харківська обласна організація ВО «Свобода» проведе пікетування Харківської облдержадміністрації, де відбуватимуться офіційні заходи з приводу візиту Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА в Харківську область.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі парторганізації, мета акції – «засвідчити протест проти вираженої антисоціяльної та антинаціональної політики Адміністрації Президента та уряду».

До участі в пікеті запрошено представників партій та громадських організацій, що входять до Харківського обласного Комітету захисту України, а також активісти підприємницьких профспілок, повідомили у прес-службі.