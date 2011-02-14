У мешканця Богодухівського району міліція вилучила 100 набоїв

Харків. 14 лютого. УНІАН. У 47-річного мешканця Харківської області правоохоронці вилучили 100 набоїв калібру 5,6 мм.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, набої були вилучені працівниками Управління карного розшуку та дільничними інспекторами Богодухiвського РВ міліції у ході проведення операції «Зброя-вибухівка» в селі Мерло в місцевого непрацюючого чоловіка.

Вилучені набої направлені на дослідження, місце та мета придбання встановлюються, повідомили в ЦЗГ.