Матч Металіст - Байєр перенесено

Харків. 14 лютого. УНІАН. Матч Ліги Європи між ФК «Металіст» (Харків) та ФК «Байєр» (Ліверкузен, Німеччина), який відбудеться в четвер, 17 лютого, через несприятливі погодні умови перенесений з 22.00 на 18.00.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі харківського «Металіста», відповідне рішення ухвалила УЄФА, зважаючи на прогнозований сильний мороз у Харкові в день гри.

У прес-службі підкреслили, що куплені раніше квитки на матч залишаються дійсними.

За даними метеорологів, у Харкові 17 лютого ввечері прогнозується до мінус 18 градусів.