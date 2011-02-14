Прокуратура добивається, щоб екс-директор ХАЗу повернув державі 40 млн. грн.

Харків. 14 лютого. УНІАН. Прокуратура Харківської області пред’явила до суду позов про стягнення з колишнього генерального директора Харківського державного авіаційного виробничого підприємства (ХДАВП) Павла НАУМЕНКА в інтересах держави понад 40 млн. грн.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі прокуратури з посиланням на заступника прокурора області Олега АНПІЛОГОВА.

За його словами, цей позов на сьогодні знаходиться у провадженні суду.

О.АНПІЛОГОВ зазначив, що вирок, винесений судом щодо П.НАМЕНКА, є законним та обґрунтованим. Заступник прокурора нагадав, що 13 грудня 2010 року П.НАУМЕНКО був визнаний Київським районним судом винним у скоєнні злочинів за ст. 191, ч.5 і 366 ч 2. та засуджений на 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Також йому було заборонено впродовж трьох років займати посади, пов’язані з виконанням адміністративно-господарчих функцій. Проте, повідомив О.АНПІЛОГОВ, П.НАУМЕНКО та його адвокат не погодилися з вироком і написали апеляційні скарги.

«Ми, як державні обвинувачі, вважаємо, що вирок є законним та обґрунтованим. Провина НАУМЕНКА повністю доведена і винесений вирок є законним та справедливим. Тому ми будемо відстоювати свою правову позицію щодо цієї кримінальної справи в апеляційній інстанції», - сказав О.АНПІЛОГОВ.

Як повідомляв УНІАН, П.НАУМЕНКО очолював ХДАВП з 2002-го по травень 2007 року. У 2007 році слідчим відділом облуправління СБУ було порушено кримінальну справу стосовно П.НАУМЕНКА за ознаками злочинів, передбачених ч.5 ст.191 (розтрата майна в особливо великих розмірах), та ч.2 ст.366 (службове підроблення, яке призвело до тяжких наслідків).