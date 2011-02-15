Україна продовжить розпочаті реформи – Янукович

Харків. 15 грудня. УНІАН. Розпочаті Україною в 2010 році реформи будуть продовжені.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ під час розширеного засідання регіонального Комітету з економічних реформ.

«Реформи, які розпочаті в 2010 році, будуть продовжені», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

За його словами, в 2010 році в країні були започатковані 7 напрямків реформування, в цьому році – 14, «і до кінця 2011-го Україна дійде до реформування 21 напрямку своєї економіки».

При цьому Президент наголосив на необхідності системних підходів до реформування і поступовості процесу. «Ми не будемо це робити, як кажуть, з шашкою наголо. Ми будемо підходити обережно, використовуючи світовий досвід і адаптуючи його до українських умов», - сказав В.ЯНУКОВИЧ. «Це не компанійщина, - додав він, - це не данина моді. Просто прийшов такий час. Ми побачили, як світова криза на очах зруйнувала нашу країну… Порівняно з іншими країнами Україна отримала найбільший удар, найбільше падіння економіки».

В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що країні під силу суттєво нарощувати свій ВВП, щоб у 2012 році «один трильйон 300 мільярдів гривень ми реально могли досягти». За його словами, цього можна буде досягти «тільки завдяки високому рівні організації цього процесу, оптимальному використанню всіх наявних ресурсів, які є в Україні».

На думку Президента, 2011-й рік для суспільства «буде дуже важким». Зокрема, сказав він, важким тягарем буде процес повернення державних боргів. «Близько 80 мільярдів, - сказав він, - ми повинні віддати боргів цього року».

Незважаючи на це, додав В.ЯНУКОВИЧ, «ми виправимо, ми наведемо порядок».