Фельдман пропонує, як рятувати українців у «гарячих точках»

Харків. 18 лютого. УНІАН. Народний депутат України Олександр ФЕЛЬДМАН пропонує парламенту прийняти закон «Про невідкладну евакуацію громадян України з інших країн у разі виникнення в них надзвичайних ситуацій».

Як повідомили УНІАН у прес-службі депутата, відповідний законопроект зареєстровано у ВР.

Документом пропонується надати консульствам або дипломатичним представництвам повноваження із здійснення заходів з невідкладної евакуації громадян України, які перебувають на території іноземної держави, в якій виникла або існує загроза виникнення надзвичайної ситуації.

Фінансувати відповідні заходи пропонується за рахунок коштів спеціального фонду державного бюджету, передбаченого для виплат, пов`язаних з виконанням консульських функцій дипломатичними представництвами і консульствами України за кордоном. У разі необхідності виділення додаткових коштів на невідкладну евакуацію громадян України, пропонується надати Міністерству закордонних справ України повноваження щодо звернення до Кабінету Міністрів України для отримання таких коштів за рахунок резервного фонду державного бюджету.

У пояснювальній записці до законопроекту сказано, що його прийняття не тягне за собою змін в інших законодавчих актах України і не вимагатиме додаткових витрат з держбюджету.

На думку О.ФЕЛЬДМАНА, прийняття такого закону сприятиме гарантуванню прав громадян, які перебувають за межами України, і послужить підвищенню авторитету Української держави.