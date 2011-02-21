У прокуратури немає претензій до Концерну АВЕК – Тюрін

Харків. 21 лютого. УНІАН. У прокуратури немає претензій до АТ «Концерн «АВЕК і Ко».

Про це повідомив журналістам прокурор Харківської області Геннадій ТЮРІН.

«Порушено кримінальну справу за статтею 358 КК України (підробка документів) щодо однієї з комерційних структур, яка мала фінансово-господарські відносини з «АВЕК». Слідство прийшло до висновку, що треба простежити весь ланцюжок взаємин. Для цього і проводилися обшуки на підприємстві», - сказав Г.ТЮРІН.

За його словами, слідство у справі тільки почалося, в справі ще немає ні підозрюваних, ні обвинувачених. Справа перебуває на контролі в прокуратурі області.

Як повідомлялося раніше, співробітники спецпідрозділу «Сокіл» у чорних масках працювали і в офісі концерну «АВЕК і Ко», який, як і ринок, належить нардепу Олександру ФЕЛЬДМАНУ.

Напередодні у прес-службі УМВС Харківської області запевнили, що прокуратура та УБОЗ проводять на ринку перевірки в рамках розслідування кримінальної справи. Якого саме - не уточнюють.

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