Україна отримала престижну нагороду на виставці IDEX-2011 (фото)

Абу Дабі. 23 лютого. УНІАН. Україна отримала нагороду на 10-й Міжнародній виставці озброєнь IDEX-2011 за найкраще інноваційне оформлення національного павільйону.

Як передає кореспондент УНІАН, престижну нагороду у номінації «Найбільш інноваційний стенд» вручено Державній компанії «Укрспецекспорт» - організатору експозиції України на виставці IDEX-2011, яка в ці дні проходить в місті Абу-Дубі (Об’єднані Арабські Емірати).

Нагороду представникам «Укрспецекспорту» було вручено під час офіційного прийому, який пройшов у будинку офіцерів Збройних сил ОАЕ, у присутності великої кількості учасників форуму і високих гостей.

За офіційною інформацією, Україна стала сьомим лауреатом з держав світу, які одержали нагороду «IDEX» у номінації «Найбільш інноваційний стенд». До цього дві такі нагороди отримали США, дві - Німеччина і дві - Об`єднані Арабські Емірати.

Роботу національної експозиції України, яку представляє «Укрспецекспорт», курирує генеральний директор новоствореного Державного концерну «Укроборонпром» Дмитро САЛАМАТІН.

Експозицію України відвідала офіційна делегація Об`єднаних Арабських Еміратів, яку очолив нащадний принц держави, брат діючого президента ОАЕ Мухаммед Бен Заід Аль НАГ`ЯН.

«Ми дуже пишаємося одержаною нагородою. При її отриманні мене охопили два почуття: величезна гордість за свою державу і величезна вдячність вашій країні», - сказав, звертаючись до глави делегації, Д.САЛАМАТІН.

Представники ОАЕ ознайомилася зі зразками української військової техніки.

Як повідомляв УНІАН, Україна представила на ювілейній 10-й Міжнародній виставці озброєнь IDEX-2011 свій новітній танк «Оплот». Це перший показ за кордоном цієї машини, створеної Харківським конструкторським бюро ім. Морозова (ХКБМ). В експозиції України представлені також натурні зразки танка Т-72Б с двигуном 5ТДФМ, бронетранспортера БТР-4 із двигуном 3ТД і бойовим модулем «Парус», бойовою машиною піхоти БМП-1М з бойовим модулем «Шквал», вантажного автомобіля КрАЗ 5233ВЕ.

Крім натурних зразків, в експозиції України також представлені зразки високоточної зброї, створеної підприємствами ОПК України: макети протитанкових ракетних комплексів «Скіф», «Корсар» і «Бар`єр-В», макети пострілів із протитанковою керованою ракетою «Комбат» і «Стугна», а також макет безпілотного літального апарату контейнерного старту «Сокіл-2». Також на внутрішньому стенді демонструються прилади радіаційного контролю «Екотест», зразки пістолетів і гвинтівок виробництва КП НВО «Форт», моделі бронетранспортера БТР-3Е1, бронетранспортера-тягача МТ-ЛБ. Свої можливості демонструють також судноремонтні підприємства України.

На знімках: (угорі) представник Держкомпанії «Укрспецекспорт» Катерина КРИКУНЕНКО з нагородою вистаки IDEX-2011, Абу-Дабі; експозиція України; (внизу) генеральний директор Концерну «Укроборонпром» Дмитро САЛАМАТІН спілкується з офіційними представниками Об’єднаних Арабських Еміратів.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА і прес-служби компанії «Укрспецекспорт»