На Харківщині пенсіонер порізав жінку та вбив її доньку
Підозрюваного затримано
Харків. 28 лютого. УНІАН. На Харківщині правоохоронці затримали пенсіонера, який порізав жінку та поранив її доньку.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили у прес-службі обласного управління міліції.
71-річний чоловік, спланувавши злочин заздалегідь, прийшов додому до своєї колишньої 63-річної співмешканки та під час сварки завдав їй та її 46-річній доньці ножових поранень. Обох жінок із проникаючими колото-різані пораненням серця та черевної порожнини, різаними ранами верхніх кінцівок було доставлено до лікарні. На жаль, поранення 46-річної потерпілої виявилися смертельними, зазначили у прес-службі міліції.
З місця події вилучено речові докази. Наразі підозрюваного затримано, проти нього порушено кримінальну справу.