Добкін заявляє, що Фельдман може спати спокійно

Харків. 16 березня. УНІАН. Інтересам народного депутата України Олександра ФЕЛЬДМАНА як власника Торгового центру «Барабашове» нічого не загрожує.

Так вважає голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН.

Коментуючи інформацію в пресі про те, що у «Барабашовки» може змінитися власник, губернатор зазначив, що «все це чутки». За його словами, це не перша спроба розповсюдження пліток про зміну власника ринку, і раніше були чутки, що потенційним власником ринку може стане сам М.ДОБКІН або мер Харкова Геннадій КЕРНЕС.

М.ДОБКІН розповів, що напередодні з цього приводу мав розмову з О.ФЕЛЬДМАНОМ. Губернатор вважає, що якби мовилося про спроби зміни власника «Барабашовки», то реакція і тон розмови О.ФЕЛЬДМАНА були б не такими, як під час їхньої останньої бесіди.

При цьому М.ДОБКІН не вважає, що О.ФЕЛЬДМАН при зустрічі з прем’єр-міністром Миколою АЗАРОВИМ, яка може відбутися, проситиме допомоги, оскільки вона просто не потрібна.

«Це чиясь спроба внести якусь інтригу, суть якої мені незрозуміла», - сказав М.ДОБКІН.

Він зробив припущення, що О.ФЕЛЬДМАН балотуватиметься на парламентських виборах в одному з харківських мажоритарних округах, і таким чином, вважає, що «якось намагаються з ним боротися».

Довідка УНІАН. У лютому 2011 року Харківською прокуратурою та Управлінням боротьби з організованою злочинністю обласної міліції було проведено перевірку господарської діяльності концерну «АВЕК». Також пройшли перевірки на території ТЦ «Барабашове», що входить до структури цього концерну. Напередодні у ЗМІ з`явилася інформація про те, що «Барабашове» може змінити господаря. Можливим покупцем називався народний депутат від Партії регіонів Юрій ІВАНЮЩЕНКО, якого в пресі називають «Юра Єнакіївський». Сам О.ФЕЛЬДМАН у коментарі виключив можливість такого сценарію.

За деякими даними, товарообіг «Барабашового» в місяць становить близько 200 - 300 млн. дол. Сьогодні на площах Торгового центру працюють близько 40 тисяч підприємців.