Створення СП у сфері авіації зміцнить авіапроми України і Росії – Клюєв

Харків. 18 березня. УНІАН. Створення спільного підприємства у сфері авіації дозволить підвищити ефективність авіапромів України та Російської Федерації.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це заявив перший віце-прем`єр-міністр, міністр економічного розвитку та торгівлі України Андрій КЛЮЄВ сьогодні в ході Міжнародного економічного форуму держав-учасниць СНД «20 років разом: досвід співпраці та перспективи» в Москві.

«У нас достатньо тісна кооперація між українськими й російськими підприємствами авіабудування. Я вважаю, що чим швидше ми розкрутимо це спільне підприємство, тим ефективніше працюватиме галузь авіабудування як в Україні, так і в Росії», - сказав А.КЛЮЄВ.

За його словами, спільна продукція повинна реалізуватися як на внутрішніх, так і зовнішніх ринках.

Як повідомляв УНІАН, ВАТ «Об`єднана авіабудівна корпорація» (ВАТ «ОАК») і Державний авіабудівний концерн «Антонов» (ДАК «Антонов») 17 березня уклали договір купівлі-продажу частки в розмірі 50% у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю компанія «Управляюча компанія ОАК - Цивільні літаки», на базі якого після проходження необхідних корпоративних процедур буде створено спільне російсько-українське підприємство «ОАК-Антонов».

Нагадаємо, 27 жовтня 2010 р. в Києві було підписано угоду про створення російсько-українського спільного підприємства ТОВ «ОАК - Антонов» між російською «Об`єднаною авіабудівною корпорацією і українським Державним авіабудівним концерном «Антонов». Воно займатиметься питаннями координації діяльності підприємств концерну «Антонов» і ВАТ «Об`єднана авіабудівна корпорація» в напрямах закупівлі комплектуючих, виробництва, маркетингу і продажу, а також післяпродажного обслуговування спільної продукції та створення нових модифікацій літаків «Антонов».

У спільному підприємстві на основі товариства з обмеженою відповідальністю компанія «Управляюча компанія ОАК – Цивільні літаки» (ТОВ «УК «ОАК–ЦЛ»), ВАТ «ОАК» і ДАК «Антонов» володітимуть по 50% від величини статутного капіталу.

До програм, над якими працюватиме СП, відносяться: подальший розвиток проектів регіональних реактивних літаків нового покоління Ан-148 і Ан-158, пасажирського турбогвинтового Ан-140, військово-транспортного літака короткого зльоту та посадки Ан-70, відновлення виробництва нових варіантів транспортного Ан-124-100 «Руслан».

11 лютого ц.р. голова правління ДАК «Антонов» Дмитро КІВА повідомив, що спільне підприємство у складі українського Державного авіабудівного концерну «Антонов» і Об`єднаної авіаційної корпорації Росії (ОАК) може почати роботу вже в березні цього року.

Довідка УНІАН. До складу ДАК «Антонов» входять державне підприємство «Антонов», Харківське державне авіаційне виробниче підприємство і Київський авіаремонтний завод 410 цивільної авіації.

До складу ОАК входять АХК «Сухой», зовнішньоекономічне об`єднання «Авіаекспорт», лізингова компанія «Іллюшин Фінанс», НПК «Іркут», Комсомольське-на-Амурі авіаційне об`єднання ім Ю.О.Гагаріна, міждержавна авіабудівна компанія «Іллюшин», Нижньогородський авіабудівний завод «Сокіл», Новосибірське авіаційне виробниче об`єднання ім. Чкалова, ВАТ «Туполев», Фінансова лізингова компанія, ВАТ «ВАСО» та інші.