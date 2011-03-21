Союз азербайджанців світу вітає всіх зі святом Новруз
Текст привітання
Харків. 21 березня. УНІАН. Союз азербайджанців світу привітав весь український народ, всіх мусульман та співвітчизників зі святом Новруз.
Побажання від імені своє організації висловив віце-президент МАК, герой козацького народу, маршал Міршахін ІСМАІЛОВ.
«Уважаемые соотечественники!
Сердечно поздравляю вас с праздником Новруз, в эти светлые праздничные дни желаю каждому из вас весеннего настроения, здоровья и счастья.
Новруз, как всенародный праздник, на протяжении многих столетий встречают в каждом уголке нашей страны различными народными весельями и обрядами. Сохранение этого праздника, являющегося ярким выражением безграничной любви к Всевышнему, миропорядку и родной природе, со всей красочностью старинных традиций демонстрирует высокое почтение азербайджанского народа к своему культурно-историческому прошлому и его глубокую привязанность к национально-духовным ценностям.
Впервые в Азербайджане на официальном уровне Новруз был отмечен в 1967 году еще в советский период по инициативе выдающегося сына азербайджанского народа Шихали ГУРБАНОВА.
Нынешний приход весны на азербайджанскую и украинские землю совпал по времени с юбилейными подготовками к двадцатой годовщине восстановления государственной независимости. Проведение прошедшего испытание столетий праздника Новруз уже на государственном уровне является одним из завоеваний, достигнутых нами на пути к независимости.
Передаю азербайджанцам мира свои приветствия по случаю праздника Новруз, выражаю веру в то, что они теснее сплотятся вокруг идеи азербайджанства. Желаю каждому дому, каждой семье, праздничного настроения и радости. С праздником Новруз!».