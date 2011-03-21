Директор заводу ім. Шевченка буде звільнений - Добкін

Харків. 21 березня. УНІАН. Директор Державного підприємства «Харківський приладобудівний завод ім. Шевченка» Андрій ТИМЧУК буде звільнений з роботи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на спільному засіданні колегії облдержадміністрації та зборів адміністративно-господарського активу області голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН.

Коментуючи ситуацію на заводі ім. Шевченка після виступу голови профкому підприємства Віктора ВІННІКОВА, М.ДОБКІН сказав:

«Протягом практично усіх років незалежності Україна завод так і не зміг виховати керівника, який став хоча б на одну сходинку ближче до тих людей, які свого часу не просто керували підприємством, а були гордістю області і країни. Це підприємство, нічого не виробляючи, кожен місяць приносить збитки державі в розмірі 3 млн. грн. Керувати підприємством, нічого не роблячи і тільки очікуючи, що хтось дасть гроші з держбюджету, неможливо», - сказав М.ДОБКІН.

Під час засідання губернатор повідомив, що акція протесту проти невиплати зарплат на заводі ім. Шевченка припинена.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні зранку у Харкові працівники Державного підприємства «Харківський приладобудівний завод ім. Шевченка» перекрили вулицю поблизу прохідної на знак протесту проти невиплати зарплат.