На площі Свободи розпочав роботу Великодній ярмарок

Харків. 26 березня. УНІАН. У сквері на площі Свободи в центрі Харкова розпочав роботу Великодній ярмарок, в якому беруть участь 94 підприємства з Харкова та області.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, на ярмарку можна придбати промислову, сувенірну та харчовою продукцію.

На прилеглій до скверу території з боку саду Шевченка розмістились сільськогосподарські підприємства з районів області, які здійснюють торгівлю різноманітною харчовою продукцією за цінами на 10% нижчими, ніж середньо обласні.

На сільськогосподарському майданчику планується реалізувати харків`янам значні обсяги круп, борошна пшеничного вищого гатунку, цукру, яєць, меду, масла вершкового та олії, молочних продуктів, птиці, риби, овочів, фруктів, м`яса та м`ясопродуктів.

Ярмарок триватиме до 23 квітня.