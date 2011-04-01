На Харківщині зафіксовано наймасовіший за всю історію вихід на суботник

Харків. 1 квітня. УНІАН. В рамках акції «За чисте довкілля» 26 березня відбувся перший обласний суботник із залученням громадськості, підприємств, установ і організацій, учнівської та студентської молоді.

Про це повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації з посиланням на начальника Головного управління житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури облдержадміністрації Романа ГРИВУ.

За його даними, в суботнику взяли участь 207,8 тис. осіб.

Було виконано різні роботи з благоустрою територій у Харкові та області, зокрема, упорядковано 1035 га територій, прибрано території 64 пам`ятників, висаджено 145 дерев і 332 кущів, розчищено 5 га лісосмуг та 90 км узбіч вздовж доріг, вивезено понад 2,6 тис. куб.м хмизу і сміття, ліквідовано 42 несанкціоновані сміттєзвалища, прибрано і упорядковано 15 парків і скверів.

Крім того, в самому Харкові здійснено ремонт 14 дитячих та ігрових майданчиків, очищено від наклейок 1125 опор і стовпів, відремонтовано і очищено 450 погонних метрів пішохідного огородження, впорядковано 42 місця розриття. Для виконання робіт в цей день було задіяно 316 одиниць техніки.