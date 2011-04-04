УНІАН запустив новий проект «УНІАН-Кримінал»
Можна читати вже сьогодні
Харків. 4 квітня. УНІАН. Інформаційне агентство УНІАН із 4 квітня розпочало новий проект «УНІАН-Кримінал» .
На сторінці «УНІАН-Кримінал» у режимі on-line публікуватиметься інформація про найбільш резонансні злочини, дорожньо-транспортні пригоди, оперативні новини, відеоінформація з місця пригод, а також коментарі та інтерв`ю провідних фахівців і керівників правоохоронних органів.
Крім того, на сторінці розміщуватимуться інформаційно-аналітичні публікації.
В інформаційних рубриках «Гучні справи», «Афери», «Судові процеси», «Хабарництво», «Економічні злочини» вже сьогодні читайте:
- У столиці розкрито витончене вбивство
- Львівський суд відпустив кілерів
- На Харківщині дядько рік тримав у рабстві власного племінника
- На Житомирщині вилучено 500 кг вибухівки
- Чи посадять Черновецького за дерибан київської землі?
та ще багато актуальних новин з кримінальної тематики.