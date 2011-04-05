Добкін розповів у Парижі про пошуки суспільного компромісу в Україні

Харків. 5 квітня. УНІАН. У 2010 році з приходом на пост Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА в Україні поновилися демократичні процеси взаємодії між різними етнічними групами і припинилося роздмухування конфліктів на ґрунті націоналістичних віянь.

Про це заявив голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН, відкриваючи в Парижі засідання Міжнародного круглого столу «Зростання правонаціоналістичної загрози в Україні як тенденція європейської політики», повідомляє сайт ХОДА.

«У 2010 році в Україні розпочався непростий пошук нового суспільного компромісу, очищення понять «української культури», «українського патріотизму» від штучно насадженої тотожності праворадикальному націоналізму. Почався процес формування нової ціннісно-нормативної структури суспільства на основі справді демократичних, загальнолюдських принципів, здатних об`єднати людей різних поглядів», - сказвав М.ДОБКІН.

«Ми очікуємо, - додав харківський губернатор, - прийняття нового закону про мови, який дозволить українській мові розвиватися через стимули, а не через тиск, і створить умови для розвитку інших мов і культур».

«Можу сказати, - повідомив М.ДОБНІН, - «що в Харкові за останній рік збільшилася кількість як російськомовних, так і україномовних шкіл».

Як повідомляв сайт ХОДА, голова Харківської облдежадміністрації Михайло ДОБКІН, Харківський міський голова Геннадій КЕРНЕС 4-5 квітня в Парижі беруть участь у засіданні міжнародного круглого столу «Зростання правонаціоналістичні загрози в Україні як тенденція європейської політики».