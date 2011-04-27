У Башкирівці власник ставків обстріляв рибалок

Харків. 27 квітня. УНІАН. У селищі Башкирівка Чугуївського району приватний підприємець, орендар ставків обстріляв із вогнепальної зброї рибалок, які намагалися там порибалити.

Про це кореспондентові УНІАН повідомив постраждалий 57-річний місцевий мешканець Віталій ДЕНИСОВ.

За словами постраждалого, він разом зі своїм 24-річним хрещеником напередодні Великодня, 23 квітня, намагався порибалити на ставку. Невдовзі на власному автомобілі під’їхав приватний підприємець, власник торговельної мережі «Дарс», член виконкому Чугуївської міської ради Олександр СЕМЕНЮТА, який є орендарем водойми.

В.ДЕНИСОВ наголосив, що О.СЕМЕНЮТА відразу витягнув із автомобіля вогнепальну зброю, один раз вистрелив у повітря, потім «з криком та лайкою» накинувся на рибалок. Після цього нападник штовхнув В.ДЕНИСОВА в груди, від чого той упав у воду.

«Після того як я виліз із води, він ще двічі вистрілив мені під ноги», - сказав постраждалий.

В.ДЕНИСОВ зазначив, що фізичних травм він не зазнав, однак піддався потужному психологічному тиску. Він додав, що одразу після інциденту звернувся з відповідною заявою до міліції та, щоб подія зазнала розголосу, до громадської приймальні політичної партії ВО «Батьківщина» в Чугуєві.

Голова Чугуївської міської парторганізації ВО «Батьківщина» Вікторія ОДРОУШ кореспондентові УНІАН повідомила, що після звернення чоловіка до міліції, на нього почали тиснути та вимагати забрати заяву.

«Тисне влада. Не хочуть розголошувати, оскільки він член виконкому, людина, яка підірве авторитет влади», - зазначила В.ОДРОУШ.

За даними В.ОДРОУШ, місцева міліція намагається «зам’яти справу, намагаються не дати їй ходу». Народний депутат України Володимир ФІЛЕНКО збирається надати юридичну допомогу постраждалому В.ДЕНИСОВУ.

Вона обурилася подією, що сталася, та висловила надію на швидке розслідування інциденту.

«Людина морально знищена. Він його тримав під дулом цієї зброї і він просто в нього стріляв, як у дичину», - обурилася В.ОДРОУШ.

Вона також розповіла, що О.СЕМЕНЮТА до виборів 2010 року був членом ВО «Батьківщина», але після того, як привласнив майно партійного осередку та документи, «був із ганьбою» вигнаний із ВО «Батьківщина.

Керівник Центру зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області Лариса ВОЛКОВА підтвердила факт написання відповідної заяви. «Заява прийнята. Наразі з’ясовуються обставини події», - сказала Л.ВОЛКОВА.

За даними ЦЗГ, на місці події була виявлена стріляна гільза калібру 7,62 мм, у одного з учасників конфлікту вилучено мисливський карабін АКМС-МФ-1 калібру 7,62 мм (є відповідний дозвіл), якій наразі переданий на експертизу для встановлення факту використання зброї під час вказаних подій.

У своїх поясненнях власник зброї повідомив, що під час конфлікту 24-річний хлопець схопив у руки ножа, а тому він був вимушений зробити попереджувальні постріли зі зброї для самозахисту.