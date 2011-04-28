У травні в Харкові відбудуться Дельфійські ігри Слобожанщини

Харків. 28 квітня. УНІАН. 19 травня в Харкові почнуться Дельфійські ігри Слобожанщини «Надія. Молодість. Талант».

Про це повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації з посиланням на начальника управління культури і туризму Дмитро КУЗНЄЦОВА.

За його словами, раніше,4 квітня, відбулося засідання організаційного комітету, де було затверджено положення про проведення Ігор і зразки атрибутики.

Д.КУЗНЄЦОВ відмітив, що на Харківщині діє 87 різних шкіл естетичного виховання, з ініціативи яких проводиться ціла низка конкурсів, у тому числі міжнародного рівня, а Дельфійські ігри покликані стати змаганням між школами. Очікується, що в ході ігор продемонструє свій талант 400 учасників, у той час як на Перших Всеукраїнських Дельфійських іграх, які відбулися осінь 2010 року в Києві, змагалося 150 учасників.

Начальник управління повідомив, що на Дельфійських іграх Слобожанщини будуть представлені номінації з тих дисциплін, які найбільш розвинені в Харківській області або потребують підтримки.

За підсумками Дельфійських ігор Слобожанщини буде сформована збірна Харківської області для участі у Міжнародних Дельфійських іграх, які відбудуться в Україні восени.

Довідка. Античні Піфійські ігри в Дельфах проводилися з 582 року до н. е. і були присвячені виславленню бога Аполлона. Піфійські ігри проходили кожні чотири роки за рік до Олімпійських ігор. Піфійські ігри були заборонені як язичницькі у 394 році н.е. останнім імператором єдиної Римської імперії Феодосієм I і відродилися лише на початку XX століття.

Україна бере участь у Дельфійських іграх країн-учасниць СНД з дня їх заснування - 2002 року. Перші Всеукраїнські Дельфійські ігри відбулися в Києві 19-20 листопада 2010 р., учасники змагалися у 9 номінаціях: акордеон/баян, народний спів, естрадний спів, класичний танець, цирк на сцені, образотворче мистецтво, акторське мистецтво, фотомистецтво, web-дизайн. Харківську область представили сім учасників у 7 з 9 номінацій, які завоювали золоту медаль і 2 дипломи.