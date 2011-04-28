В аеропорту «Харків» провели пре-тест прийому вболівальників Євро-2012

Харків. 28 квітня. УНІАН. Вчора, 27 квітня, у Міжнародному аеропорту «Харків» (оператор аеропорту - компанія «Нью Системс АМ», група DCH Олександра Ярославського відбувся пре-тест пропускної спроможності нового пасажирського терміналу.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі DCH, яка реалізує проекти до Євро-2012 в Харкові, захід пройшов у рамках підготовки об`єкту до прийому вболівальників, які прибудуть на матчі Турніру наступного року.

У пре-тесті взяли участь 130 волонтерів Євро-2012 та 400 студентів харківських вузів. Процес тривав півтори години. За цей час були повністю змодельовані ситуації вильоту і прильоту 3 міжнародних рейсів, включаючи проходження паспортного та митного контролю, а також контролю на авіабезпеку. При цьому використовувалися лише ті організаційні ресурси аеропорту, які фактично будуть задіяні під це навантаження при прийомі пасажирів, а саме: 6 стійок реєстрації, 4 канали перевірки на авіабезпеку, 10 каналів паспортного контролю. Для повного відтворення реальної ситуації, в якій знаходитимуться уболівальники Євро-2012, що прибувають з інших держав, учасники події прибули на репетицію з багажем. За оцінками організаторів заходу, пре-тест пройшов успішно, хронометраж підтвердив готовність харківського аеропорту до фінального тестування, запланованого на 27 травня цього року.

Як відомо, будівництво нового пасажирського терміналу Міжнародного аеропорту «Харків» профінансовано Олександром Ярославського (президент групи DCH та ФК «Металіст», генеральний інвестор і координатор підготовки Харкова до Євро-2012). Сума інвестицій у будівництво нового терміналу і впорядкування привокзальної площі становить 67 млн. дол. Об`єкт був урочисто відкритий 28 серпня 2010 року за участю Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА. Новий термінал Міжнародного аеропорту «Харків» став першим побудованим «з нуля» в обласних центрах України аеровокзалом за останніх 25 років - і відповідно, першим подібним об`єктом за роки незалежності України. Крім того, це перший в історії України приватний термінал.

Загальна пропускна спроможність нового пасажирського терміналу аеропорту «Харків» фінально тестуватиметься на предмет готовності до пікових навантажень з прийому уболівальників Євро-2012 рівно за місяць - 27 травня 2011 р.

Довідка УНІАН. Міжнародний аеропорт «Харків» - один з найважливіших об`єктів столиці Слобожанщини, що реконструюються в рамках підготовки до проведення фінальних ігор Чемпіонату Європи з футболу 2012 р. Проект стартував 1 квітня 2008 р., коли компанія «Нью Системс АМ» (група DCH, президент - український бізнесмен, генеральний інвестор і координатор підготовки Харкова до Євро-2012 Олександр Ярославський) виграла конкурс на оренду цілісного майнового комплексу харківського аеропорту. Група компаній DCH - одна з найбільших бізнес-груп України, що має в своєму розпорядженні активи різної галузевої приналежності. Бенефіціар - О.Ярославський, впливовий український бізнесмен, входить в ТОП-10 найбільш спроможних українців (за версією українського журналу «Форбс», 2011 р.). Вклав у підготовку міста до турніру понад 250 млн. дол.