Російські солдати пройдуть на параді майданом Свободи у Харкові

Харків. 4 травня. УНІАН. 102 російських військовослужбовців візьмуть участь у військовому параді 9 травня у Харкові.

Про це УНІАН повідомили в управлінні прес-служби та інформації Міністерства оборони РФ.

«102 російських військовослужбовців у складі парадного розрахунку Воронезького авіаційного інженерного університету візьмуть участь у святкових заходах у Харкові, присвячених 66-річчю Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років», - зазначається у повідомленні.

Наголошується, що 9 травня на початку спільних торжеств представники Збройних сил Росії покладуть вінки до пам`ятника загиблим в роки війни, а потім особовий склад російського вишу в парадному строї разом з військовослужбовцями харківського гарнізону пройде головною площею міста.

Всього у військовому параді в Харкові візьмуть участь 1 тис. 300 осіб.

Парадні заходи за участю військовослужбовців Збройних сил РФ відбудуться у 24 російських містах і двох містах України - Севастополі і Харкові.