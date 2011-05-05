Харківщина покаже свої досягнення на виставці до 20-річчя СНД
13:14, 05 травня 2011Харьків
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Форум відбудеться в Москві
Харків. 5 травня. УНІАН. Харківська область буде представлена на Міждержавній виставці у Москві.
Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, сьогодні у малій залі Будинку Рад відбудеться робоча нарада з метою належної підготовки експозиції Харківської області в рамках Національного стенду України на Міждержавній виставці у Москві, присвяченій 20-річчю створення СНД.
У нараді візьмуть участь керівництво обласної державної адміністрації, голови районних державних адміністрацій, начальники галузевих управлінь, а також керівництво провідних промислових підприємств, установ та вищих навчальних закладів Харківської області, йдеться у повідомленні.
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