Харківщина покаже свої досягнення на виставці до 20-річчя СНД

Харків. 5 травня. УНІАН. Харківська область буде представлена на Міждержавній виставці у Москві.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, сьогодні у малій залі Будинку Рад відбудеться робоча нарада з метою належної підготовки експозиції Харківської області в рамках Національного стенду України на Міждержавній виставці у Москві, присвяченій 20-річчю створення СНД.

У нараді візьмуть участь керівництво обласної державної адміністрації, голови районних державних адміністрацій, начальники галузевих управлінь, а також керівництво провідних промислових підприємств, установ та вищих навчальних закладів Харківської області, йдеться у повідомленні.