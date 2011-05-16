У Харкові за 150 м від будинків виявлено 250-кілограмову німецьку авіабомбу

Харків. 16 травня. УНІАН. У Харкові на території Григорівського бору на відстані близько 150 м від житлових будинків виявлено німецьку авіабомбу вагою 250 кг часів Великої Вітчизняної війни.

Про це УНІАН повідомили в Центрі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області.

Евакуація населення не проводилася. На місці небезпечної знахідки була виставлена охорона. Про бомбу повідомлено у райвійськкомат та МНС.

