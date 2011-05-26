Завершився III кінофестиваль «Харьковская сирень»

Харків. 26 травня. УНІАН. У Харкові завершився III Міжнародний фестиваль короткометражних фільмів «Харьковская сирень».

Як передає кореспондент УНІАН, у середу ввечері на урочистій церемонії закриття кінофестивалю, яка пройшла в Харківському театрі опери та балету ім. Лисенка, були названі переможці у різних номінаціях.

Головний приз - «Гран-прі» фестивалю - присуджено фільму режисера В`ячеслава СЕРКЕЗА (колишньому харків’янину) «Червоний трикутник» (Москва). Картина присвячена в’язням нацистських концтаборів.

В інших номінаціях перемоги здобули:

«Приз глядацьких симпатій» - фільм «Осінній блюз», Артем ХРИСТОФОРОВ (Харків).

«Приз журналістських симпатій» - фільм «Спадщина Гала», Шаміль АЛІЄВ (Баку, Азербайджан).

«Кращий анімаційний фільм» - «Кісекбаш», Марат ГАНІЄВ (Казань, Татарстан).

«Кращий неігровий фільм» - «Портрет мого тата», Саша БУЗАНОВА (Росія, Москва).

«Краща операторська робота» - «Немає проблем», Марія АГРАНОВИЧ (Росія, Москва).

«Кращий сценарій» - «Паперова пам`ять», Андрій СИМОНОВ (Росія, Москва).

«Краща режисерська робота» - «UNTRODDEN PATH», Тетяна ГРЕЧУХА (Україна, Черкаси / Париж, Франція).

«Кращий ігровий фільм» - «Дотягнутися до мами», Ольга ТОМЕНКО (Росія, Москва).

Приз імені Людмили Гурченко, який присуджувався вперше, отримав фільм «Шанс» режисера Олександра ФОМІЧОВА (Україна, Київ).

Спеціальний приз журі присуджено фільмові «Ланчбокс» режисера Любомира КОЧКИ (США).

Промовляючи на церемонії закриття, голова журі кінофестивалю режисер Володимир ФОКІН (Росія) сказав: «Уже втретє я відчуваю величезне хвилювання від того, що моє рідне місто Харків стало ареною таких гострих баталій серед кінематографістів шести країн, які взяли участь у цьогорічному фестивалі, за право носити почесний титул переможця та лауреата».



За його словами, «фестиваль набирає силу і все більш переконливо затверджується на кінематографічній карті Європи». «Я абсолютно впевнений, - сказав В.ФОКІН, - що за фестивалем «Харьковская сирень» велике майбутнє. Я абсолютно впевнений, що Харків може, і головне - повинен стати місцем, де оселиться головний кінофестиваль на Україні, який увійде до когорти фестивалів першого розряду».

Як повідомляв УНІАН, Третій Міжнародний фестиваль короткометражного кіно «Харьковская сирень» проходив у Харкові з 22 по 25 травня. Цього року Гран-прі фестивалю – кришталеву гілку бузку – виборювали 49 кінорежисерів із 6 країн світу. Покази 53 картин вітчизняних та іноземних авторів проходили у трьох кінотеатрах Харкова («Росія», «Познань», ім. Довженка).

До складу журі кінофестивалю входили кінорежисери Володимир ФОКІН (голова) та Алла СУРІКОВА, композитор Володимир ДАШКЕВИЧ (всі – Росія) кінокритик Володимир МИСЛАВСЬКИЙ, директор відеоканалу «Перша столиця» Костянтин КЕВОРКЯН, доктор мистецтвознавства, декан факультету кіно-і телемистецтва Харківської державної академії культури Зоя АЛФЬОРОВА, режисер Микола СОЛОГУБОВСЬКИЙ.

У роботі фестивалю брали участь зірки українського, російського, французького кіно: Мілен ДЕМОНЖО - почесний Президент кінофестивалю, Жан-Поль БЕЛЬМОНДО, П’єр РІШАР (Франція), Олексій ПЕТРЕНКО (Росія), Богдан БЕНЮК, Остап СТУПКА (Україна).

В рамках фестивалю пройшли творчі зустрічі, майстер-класи відомих акторів і режисерів. П.РІШАР, зокрема, представив харків`янам свій спектакль «П’єру Рішару. До запитання». Творчі зустрічі провели Ж-П.БЕЛЬМОНДО, Б.БЕНЮК та О.ПЕТРЕНКО, О.СТУПКА, А.СУРІКОВА та В.ФОКІН. У рамках кінофестивалю М.ДЕМОНЖО презентувала свою книгу «Розповіді про тварин», яку видрукувало запорізьке видавництво «Дике поле».