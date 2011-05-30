Харків. 30 травня. УНІАН. Сьогодні у Харкові відкрився Єдиний дозвільний центр для жителів Харкова та області.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, установа розміщується в центрі міста в приміщенні площею 620,7 кв.м., яке повністю відповідає європейським стандартам, забезпечене сучасною комп`ютерною технікою останнього покоління і оснащене новітніми інформаційно-комунікативними технологіями.

Промовляючи на відкритті Центру, голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН сказав: «Сьогодні ми всі стали свідками появи в Харкові, столиці Слобожанщини, державної установи, яка фактично буде партнером для малого і середнього бізнесу. Реалізуючи крок за кроком доручення Президента України, ми наближаємо роботу державних структур до тих вимог, до яких вже давно звикли в Європі та в усьому іншому цивілізованому світі».

На думку М.ДОБКІНА, ця установа буде сприяти розвитку бізнесу в регіоні, потягне за собою приплив інвестицій і стане черговим кроком до зміцнення економіки регіону.

«Ми відкрили Єдиний дозвільний центр, який буде обслуговувати інтереси представників бізнесу Харківської області. Як харків`яни, так і мешканці будь-якого з районів Харківської області можуть отримати дозвіл в Єдиному центрі в комфортних умовах і за технологією, яка виключає корупцію і будь-які незручності, які раніше були супутниками бізнесу на всіх етапах його розвитку. Відкриття цього центру - це величезний крок у бік лібералізації роботи бізнесу в нашій країні, це величезний крок для припливу інвестицій в наш регіон», - наголосив М.ДОБКІН.

У відкритті установи також взяли участь Харківський міський голова Геннадій КЕРНЕС, голова Харківської обласної ради Сергій ЧЕРНОВ, директор Департаменту дозвільної системи Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва Олександр АНДРЄЄВ, Генеральний консул РФ у Харкові Всеволод ФІЛІПП, Генеральний консул Польщі в Харкові Ян ГРАНАТ.

Коментуючи подію, О.АНДРЄЄВ відмітив відповідність Центру вимогам законодавства.

«З одного боку, я дуже радий тому, що присутній на цьому заході, з іншого, мені дуже шкода, що таких центрів в Україні дуже мало. Це практично єдиний центр в Україні на сьогодні, який відповідає всім вимогам законодавства. Цей центр дасть можливість підприємцям просто і швидко отримувати документи, які їм необхідні для початку діяльності. Він буде не тільки зразком для Харківської області, але й для всієї України, а також дасть черговий поштовх для розвитку підприємництва по всій країні», - сказав О.АНДРЄЄВ.

У приміщенні Єдиного центру обладнані робочі місця для 15 державних адміністраторів і 15 уповноважених представників дозвільних органів, а також місця очікування для відвідувачів. Крім цього всі послуги Єдиного центру повністю доступні для людей з обмеженими можливостями.

Для того, щоб виключити корупцію, Єдиний дозвільний центр обладнаний системою електронної черги і камерами відеоспостереження.