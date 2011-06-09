У Харкові згоріло 4 легкових авто

Харків. 9 червня. УНІАН. У Харкові під час пожежі в гаражах повністю згоріло 4 легкових автомобілі.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Харківській області, пожежа в гаражному кооперативі «Фініш», що у Фрунзенському районі Харкова, виникла 8 червня о 23.01.

Вогнем було охоплено 14 гаражів. Першим це помітив сторож, який і викликав рятувальників. Внаслідок пожежі згоріло 4 автомобілі (ВАЗ 2101, ВАЗ 2104, ВАЗ 2121 та Chevrolet). Ще 3 автомобілі, 1 причеп та 1 мотоцикл були пошкоджені. Рятувальники викотили їх з палаючих гаражів. Пожежа була ліквідована о 00.25. Причина загорання встановлюються.