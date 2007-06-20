Харківський губернатор Аваков відкидає звинувачення «Нафтогазу України» в «політичній помсті»

Харків. 20 червня. УНІАН. Голова Харківської облдержадміністрації Арсен АВАКОВ відкидає звинувачення в неправдивості його критики на адресу НАК «Нафтогаз України» і в «політичні помсті».

Як передає кореспондент УНАІН, про це йдеться у заяві прес-служби Харківської облдержадміністрації з приводу вчорашньої заяви «Нафтогазу України».

Прес-служба нагадує, що 18 червня 2007 р. А.АВАКОВ заявив, що в області суттєво знизився рівень видобутку газу приватними компаніями, а причиною такого становища, за його словами, є позиція НАК «Нафтогаз Україна», яка відмовляється включати газ, що видобувається на території області приватними компаніями, в загальний баланс газу України. Зазначається, що висловлювання А.АВАКОВА базувалися лише на статистиці за січень-травень 2007 р.

Так, йдеться в заяві, рівень видобування газу не впав лише у однієї державної компанії «Шебелинкагазвидобування». У той же час, за даними Головного управління статистики в Харківській області, по решті всіх компаній рівень видобування газу різко скоротився: «Харківгазвидобування» - 94% від аналогічного періоду 2006 р., ТОВ «Сахалінське» - 68%, ТОВ «Сиріус-1» - 45%.

Незаперечним є той факт, що в 2007 р. зазначені компанії могли і хотіли нарощувати темпи і обсяги видобування газу. Проте, зазначається в заяві, з боку НАК «Нафтогаз України» ставляться перешкоди на шляху заведення газу, що видобувається недержавними компаніями, в баланс об`єднаного диспетчерського управління, яке монопольно заводить видобутий газ в баланс НАК «Нафтогаз України» для його подальшої реалізації споживачам.

Власники і акціонери недержавних газовидобувних компаній неодноразово зверталися в облдержадміністрацію зі скаргами на те, що з боку окремих чиновників НАК «Нафтогаз України» надходили пропозиції «взяти участь у розподілі прибутку від реалізованого газу». Проте, найхарактерніша пропозиція, яка надходить від НАК «Нафтогаз України» недержавним компаніям, що видобувають газ на території Харківської області, полягає в підштовхуванні їх до реалізації видобутого газу НАК «Нафтогаз України» за цінами, які не відповідають ані чинному законодавству, ані здоровому глузду. Запропонована ціна для реалізації газу занижується НАК з рівня комерційної ціни для промислових підприємств до рівня ціни на газ для населення.

Таким чином, заявляє прес-служба, ні про яку, як стверджує НАК «Нафтогаз України», «політичну помсту» не мовиться: на порядку денному - виключно питання економіки і соціальної політики.

Крім цього, в області значно знизилися і обсяги видодобутку нафти всіма без виключення компаніями: «Шебелинкагазвидобування» - 34%, «Харківгазвидобування» - 87%, а в цілому по області – 83% від рівня аналогічного періоду 2006 р.

Харківська облдержадміністрація вважає, що спроба НАК «Нафтогаз України» перевести конфлікт на політичні рейки пов`язана ще з однією дуже важливою обставиною – величезною заборгованістю підприємств НАК, розташованих на території Харківської області, по оплаті втрат сільськогосподарського виробництва.

Наприклад, тільки компанія «Харківгазвидобування», за інформацією Харківського обласного управління контролю і використання земельних ресурсів, станом на 01.01.2007 р. мала заборгованість перед областю у розмірі 2 млн. 252 тис. грн. Ці кошти недоотримали місцеві бюджети за те, що «Харківгазвидобування» фактично зробила землі, на яких здійснюється видобування нафти і газу, непридатними для сільськогосподарського виробництва.

В результаті великої заборгованості підприємств НАК «Нафтогаз України» Харківська ОДА була вимушена припинити узгодження на використання для видобутку нафти і газу земель сільськогосподарського призначення.

Зі свого боку, НАК «Нафтогаз України» неодноразово надавав гарантії щодо негайного погашення усього боргу перед областю, але за весь цей час так і не виплатив жодної копійки компенсації.

Виходячи з того, що НАК «Нафтогаз України» систематично порушує свої зобов`язання перед Харківською областю, у квітні цього року Харківська ОДА була вимушена припинити видачу компанії узгодження на отримання спеціального дозволу на продовження геологічного вивчення надр на території області.

Облдержадміністрація вважає, що наслідком припинення узгодження є тиск з боку НАК «Нафтогаз України» на приватні газовидобувні компанії області.

Прес-служба наводить «ще один приклад безвідповідального ставлення НАК «Нафтогаз України» до виконання узятих на себе зобов`язань». У 2006 р. між Харківською областю і цією компанією була підписана угоду на 20 млн. грн., відповідно до якої НАК зобов’язалася взяти участь у будівництві об`єктів соціальної сфери і будівництві газопроводів на території області.

Станом на травень 2007 р. дана угода виконана НАК «Нафтогаз України» лише приблизно на 35%, що завдало значної моральної шкоди сільським жителям області, в будинки яких досі не підведений газ. І це за умови, що саме Харківська область є найбільшим газовидобувним регіоном України, який фактично експлуатується «Нафтогазом України».

Що стосується угоди між НАК «Нафтогаз України» і Харківською областю на 2007 р., то вона взагалі не підписана – процес затягується з боку НАК «Нафтогаз України».

Виходячи з наведеного, Харківська облдержадміністрація заявляє про те, що політика НАК «Нафтогаз України» по відношенню до жителів області є безвідповідальною, а по відношенню до недержавних газовидобувних компаній, які працюють на території області, - знищувальною.

Харківська облдержадміністрація вимагає від НАК «Нафтогаз України» взаємодії і негайного проведення ефективних переговорів, а також повідомляє про те, що повністю відкрита до зазначених процесів, йдеться в заяві прес-служби.