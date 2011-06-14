У Харківській області «засвітилися» 50 мільйонерів

Харків. 14 червня. УНІАН. У Харківській області 50 громадян задекларували понад 1 млн. грн. доходу, отриманого у 2010 році.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили у прес-службі Державної податкової адміністрації в Харківської області за результатами завершеної декларативної кампанії.

Загальна сума податку на доходи фізичних осіб, що визначена громадянами до сплати, перевищує 15,5 млн. грн. При цьому з нарахованих сум до бюджету надійшло 11,4 млн. грн.

У цілому до податкових інспекцій регіону надійшло 29544 декларації від громадян, які у 2010 році отримали доходи, із них 21638 декларацій - доходи, що підлягають обов’язковому декларуванню.

Крім цього, у цьому році надійшло 7510 декларацій від громадян, які вирішили скористатися правом на податковий кредит (у тому числі 6694 осіб скористалася правом на податковий кредит на навчання). Вони задекларували до повернення з бюджету податку на загальну суму понад 4,4 млн. грн.